Airbnb kaudu Ukrainat toetada soovijad võivad hoopis petta saada 

Teada on, et Airbnb platvormil tegutsevad nii oma kinnisvara välja üürivad eraisikud, kui mitme ööbimiskohaga ettevõtjad. Samas mõni neist ei pruugi isegi Ukrainas asuda. Majutusasutusi vahendav veebileht, aga ei näita üheselt, kes ööbimiskoha taga tegelikult on. Seega ei saa ka kindel olla, et heatahtliku toetaja raha jõuab päriselt puudust kannatava ukrainlaseni.