RAHAGA SÕBRAKS | Rahaasjad kiirelt korda! Finantsekspert Kadri Mäsak: „Tõenäoliselt igakuised kulud hädavajalikule tõusevad veelgi.“ 

Meelerahu fond, kus on 3–6 kuu kulude säästupuhver, on olulisem kui kunagi varem. Ikka ja jälle tahan rõhutada, et meelerahufondi ei investeerita! Krüptovaluuta eest ei pruugi saada hädaolukorras osta viimast bussi- või lennupiletit. Oluline on, et meelerahufond oleks rahas, olgu ta siis pangakontol või sularahas. Lisaks tasub analüüsida milliste kulude kasvu juures me ei suuda tänaste tuludega enam hakkama saada.