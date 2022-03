Testi ennast - milline lisatöö sulle sobib? 

Mida sa võidad? Rentides välja oma jõude seisvat suvemaja või mootorpaati, paned sa asjad tühjalt seismise asemel raha teenima. Mootortehnikale ei mõju pikalt niisama seismine hästi, pigem vastupidi. Ka ei tunne sa siis liiga suurt süüd, et ilus suvila seisab tühjana, vaid see pakub rõõmu mõnele suvitajate perele.

Sul on hea silm fotodele ja mitmeid lisaoskusi käsitöös ning kokkamises, et toota ilusaid toidu- ja tootepilte. Sulle pole probleem kujundada kaunis ja asjalik veebileht. Oskad ka videokeeles professionaalset materjali toota. Need on hobid ja teadmised, millest võiks vabalt välja kasvada lisateenistus. Sinu jaoks enesestmõistetav võib olla teenus, mille eest tehnikakauged inimesed on valmis väärilist tasu maksma.