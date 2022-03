Raha pööningul: väärikas eas käsitöölaudlinad on kõrges hinnas 

Väärikas eas käsitöölaudlinad on kõrges hinnas Foto: Istockphoto

Kes meist poleks imetlenud vanaemadeaegseid kauni tikandi ja pitsiga laudlinu. Eestiaegne käsitöö on iga aastaga aina enam hinnas, nii et kui mõni selline juhtub pööningul kasutuna seisma, aidake see uue elule. Mis hinda võiks aga sellise rariteetse eseme eest küsida? Mida rohkem vaeva on laudlina valmistamiseks kulunud, seda kallimat!