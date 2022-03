Tööamps – haltuura või hea võimalus uusi kogemusi saada? 

Foto: Unsplash

Praegu palju räägitud lisatöösutsakates ei ole tegelikult midagi uut. Nõukogudeaegset haltuurat tegi põhitöö kõrvalt aeg-ajalt ju iga kuldsete kätega mees. Täna ei ole lisatöö tegemisel aga enam haltuurale omast negatiivset mainet, vaid sellest on saanud meie igapäevane normaalsus ja võimalus uusi kogemusi hankida, erinevaid töid proovida ning sissetulekut suurendada – just siis, kui selleks aega ja vajadust on.