Viie lapse ema eesmärk: augustiks olgu 30 000 eurot kogutud! Kuidas ta seda teha kavatseb? 

Heli ja tema kõige kallimad: Et lapsed saaksid ilma suurema logistikata käia koolis ja neile olulistes huviringides, on Heli valmis kolima maalt talust linna. Foto: Erakogu

2022. aasta on minu jaoks uuenduste aasta. Kui paljud unistavad elust maal, siis minul on see nüüd päris mitmete aastate jooksul igas vormis läbi proovitud ning eesmärgiks hoopis Tallinna poole liikuda. Selleks on mul vaja koguda raha!