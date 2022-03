OODATES EURIBORI TÕUSU: mida pead kindlasti teadma intressi baasmäärast 

LAENUSUMMA SÕLTUB EURIBORIST: Rahaturgudel oodatakse praegu valdavalt, et kuue kuu euribor võib positiivseks muutuda 2022. aasta lõpus ja siis hakkaks see mõjutama ka siinsete eluasemelaenu võtjate intressimakseid. Foto: Vida Press

Ikka ja jälle räägitakse, et oodata on euribori tõusu ja selleks tuleb valmis olla. Mis euribor aga täpselt on ja milleks seda vaja on? Ka teeme selgeks, kas see on tõesti kohe tõusmas.