TEE HEAD! Anneta ukrainlaste toetuseks maksuvabalt 

Eesti Punane Rist, MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus ja Päästeliit on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas. See tähendab, et Eesti ettevõtted saavad neile teha annetusi maksuvabalt piirmäära ulatuses. Valida saab kahe piirmäära vahel, kas 3% väljamakstud töötasudest ehk sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% eelmise majandusaasta kasumist. Piirmäära arvestust peetakse aasta lõikes jooksvalt.