Hinnad kasvavad palkadest kiiremini 

Foto: Erki Pärnaku

Palgakasv oli eelmise aasta neljandas kvartalis küll kiire, aga ebaühtlane ja jäi alla hinnatõusule. Swedbanki hinnangul tõuseb keskmine netopalk sel aastal 6 protsendi võrra, hinnad aga veelgi enam – 9 protsenti. Veebruari hinnatõus oli viimase 25 aasta kiireim, kommenteerib Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. Karta on, et märtsis hoogustub hinnatõus veelgi. Viimastel päevadel on oluliselt tõusnud paljude kaupade, sh gaasi, nafta, metallide ja nisu, hinnad, kus Venemaa, Valgevene ja/või Ukraina on olnud olulised tarnijad.