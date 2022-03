Dubai: maailma kõrgeimad pilvelõhkujad ja võimsamad purskkaevud  

Muidugi sõltub palju inimese huvidest, aga üldiselt meeldib Dubais pea 12 aastat elanud Ege Devonile näidata külalistele linna erinevaid kontraste. „Soovitan kohvi või kokteili SLS hotelli 71. korruse S baaris, kust avaneb imeline vaade kogu kõrghoonetega kaetud Dubaile. Eriti atraktiivne ja muljetavaldav on Dubai siluett vahetult enne päikeseloojangut, siis näeb erinevaid värve, mis mänglevad klaaspindadel ja tuledes. Samas tasuks kindlasti võtta üks õhtu, et jalutada vanas Dubais, külastada traditsioonilisi turgusid, sõita 1 dirhami (Araabia Ühendemiraatide dirham võrdub 0,24 eurot) eest abra ehk paadiga koos töölisklassi esindajatega üle greeki. Nendele on see igapäevane sõiduvahend. Dubais on koos üle 200 rahvuse, igaüks toob kaasa killukese oma kultuuri ja traditsioone, nende segunemisest tuleb selline lõputu liikumine,“ räägib Ege, kellest on saanud EASi ekspordiesindaja Pärsia lahe piirkonnas. Kui Eestis näiteks jõulude ajal elu rahuneb, siis Dubais seda ei juhtu. Kuna kohalikke araablasi on vaid 10—12%, siis pühad ei kattu ja kogu aeg on keegi kusagil tegevuses.