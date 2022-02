Lidl avab Eestis esimesed kaheksa kauplust 

Lidl on Eestisse investeerinud üle 80 miljoni euro ja loonud üle 1000 uue töökoha. Kõik Lidli kauplused Eestis on avatud iga päev kell 8.00-22.00.

„Lidli kaupluste avamine tähistab olulist verstaposti meie missioonis pakkuda oma klientidele Eestis kõrgeima kvaliteediga tooteid parima hinnaga,“ ütles Lidl Eesti juhatuse esimees Jakob Josefsson. „Oleme Eestis loonud juba üle 1000 uue, stabiilse ja hästi tasustatud töökoha. Olen väga uhke kogu Lidl Eesti meeskonna üle ja tahan tänada kõiki kolleege, kes on selle päeva nimel palju vaeva näinud. Nüüd ootame kõiki kliente oma kaasaegsetesse kauplustesse, et aidata neil igapäevastelt sisseostudelt kokku hoida.“

Lidl on kõikjal Euroopas tuntud oma eduka jaemüügimudeli poolest – mugav ostlemine ja kõrge kvaliteediga tooted madalaima hinnaga. Kõik kauplused hakkavad klientidele pakkuma erinevates tootekategooriates nii tuntud Lidli kaubamärke, mida mujalt ei leia, kui ka kohalikke tooteid – alustades värsketest puu- ja juurviljadest ja pagaritoodetest ning lõpetades majapidamistarvete, kosmeetika ja tööriistadega. Alates tänasest on Lidli pakkumised ja hinnad nähtavad kodulehel www.lidl.ee .

Uued Lidli kauplused on keskkonnasäästlikult ehitatud ning kõikidele hoonetele on väljastatud rahvusvaheline EDGE ehitussertifikaat. Hooned on energiasäästlikud ja kasutavad ainult roheenergiat. Uutel kauplustel on avarad, kõrgete lagedega müügisaalid ning laiad vahekäigud mugavaks ostlemiseks. Kõik Lidli poed on hästi ligipääsetavad nii ühistranspordi, ratta kui autoga.