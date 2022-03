RAHAGA SÕBRAKS | SÕDA EUROOPAS JA PUNANE BÖRS. Finantsekspert Kadri Mäsak annab nõu, milliseid muudatusi tasub investeerimisportfellis praegu teha 

Sõda Ukrainas, Covid-kriis, tulevaste sanktsioonide kaudsed mõjud ja sellest tulenev suur ebakindlus mõjutab igaühte meist. Börsid on kord punases, siis jälle veidi taastuvad, kuid homse osas on teadmatus. Kõige selle juures on mõistlik säilitada rahu ja hoiduda paanikast, sest vaid nii saab mõistlikult käituda. See on eriti oluline rahaasjades, sest emotsioonide najal tehtud käigud lähevad tavaliselt kalliks maksma.