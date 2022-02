Paljudel on pangas konto, lisaks pensioni kogumiseks eraldi konto. Kui pangast laenu võtta, võib sellega kaasneda eraldi laenukonto. Mõni pank lubab ühel kleidil teha nii palju kontosid, kui tahab, nii et eri kontodele võib kuu alguses kanda nii kommiraha kui ka reisifondi jaoks tallele pandud summad. Investeerimisel on olulised investeerimis- ja väärtpaberikontod. Teeme selgeks, mis need on.