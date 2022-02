MTA tuletab meelde: teise pensionisamba väljamaksete andmeid ei pea eeltäidetud tuludeklaratsioonil muutma 

Facebookis levis postitus, milles soovitati inimestel kustutada tuludeklaratsioonil tabelis 5.1 II pensionisamba väljamaksete kohta käivad eeltäidetud andmed ja sisestada need käsitsi tabelisse 5.2. Selles väideti, et sellisel juhul arvestatakse väljamaksetelt 20protsendise tulumaksu asemel 10 protsenti ning seega on oodata tulumaksutagastust. Paraku on see soovitus vale.