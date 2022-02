Rimi ja Maxima lõpetavad Venemaa päritolu kaupade müügi 

„Solidaarsuses Ukraina ja ukrainlastega, keda on palju nii RImi töötajate kui klientide seas, ning olles sügavalt vastu Venemaa kallaletungile Ukrainale, lõpetab Rimi Baltic Venemaa päriolu kaupade müügi oma kauplustes,“ teatas ettevõte.

Otsus tähendab, et 24. veebruarist hakatakse kõigis Rimi poodides Eestis, Lätis ja Leedus eemaldama tootevalikust Vene ettevõtete toodetud kaupu. Rimi Baltic teavitab ka oma varustajaid, et lõpetab Venemaa päritolu kaupade hankimise.

Rimi Eesti on teinud ka otsuse lõpetada reklaami edastamine kõigis Venemaa päritolu telekanalites.

„Hetkel on Eesti Rimides müüdavast kaubast umbkaudu 1% Venemaa päritolu. Ehkki see moodustab meie sortimendist väga väikese osa, lõpetame praeguse kriisi valguses vene päritolu kaupa hankimise ja müügi oma kauplustes. Samuti oleme teinud otsuse lõpetada Rimi reklaamimine Venemaa telekanalites. Meie ettevõttes töötavad koos erinevast rahvusest, erinevas vanuses inimesed erinevatest kultuuriruumidest. Hindame ja austame erinevaid arvamusi ning toetame igati rahulike lahenduste leidmist mis tahes konfliktiolukorras,“ sõnas Rimi Eesti juht Vaido Pajumäe. “Seega on koostöö lõpetamine Venemaa ettevõtetega meie jaoks loogiline ja tänases olukorras vajalik samm.“