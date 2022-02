Rimi, Barbora ja Coop lõpetavad Venemaa päritolu kaupade müügi

Otsus tähendab, et 24. veebruarist hakatakse kõigis Rimi poodides Eestis, Lätis ja Leedus eemaldama tootevalikust Vene ettevõtete toodetud kaupu. Rimi Baltic teavitab ka oma varustajaid, et lõpetab Venemaa päritolu kaupade hankimise.

„Hetkel on Eesti Rimides müüdavast kaubast umbkaudu 1% Venemaa päritolu. Ehkki see moodustab meie sortimendist väga väikese osa, lõpetame praeguse kriisi valguses Vene päritolu kaupa hankimise ja müügi oma kauplustes. Samuti oleme teinud otsuse lõpetada Rimi reklaamimine Venemaa telekanalites. Meie ettevõttes töötavad koos erinevast rahvusest, erinevas vanuses inimesed erinevatest kultuuriruumidest. Hindame ja austame erinevaid arvamusi ning toetame igati rahulike lahenduste leidmist mis tahes konfliktiolukorras,“ sõnas Rimi Eesti juht Vaido Pajumäe. “Seega on koostöö lõpetamine Venemaa ettevõtetega meie jaoks loogiline ja tänases olukorras vajalik samm.“

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido teatas reede hommikul, et Coop lõpetab Venemaa ja Valgevene kaupade müügi ja reklaamid Venemaa kanalites. „Coop on otsustanud Ukrainas toimuva agressiooni tõttu lõpetada Venemaa ja Valgevene kaupade müügi ning ettevõtte pakkumise reklaamimise Venemaa kanalites. Leiame, et praeguses olukorras ei ole põhimõtteliselt võimalik jätkata koostööd riikidega, kes on nii brutaalselt otsustanud vastu astuda demokraatlikule maailmakorrale. Otsus Venemaa telekanalites reklaami lõpetamiseks sündis juba enne sõjategevuse algust teisipäeval, 22. veebruaril, kuid toidu- ja esmatarbekaupade müümise lõpetamise tingis reaalne sõjategevuse algus eile, 24. veebruaril.“