BÖRSIPAANIKA?! Kristi Saare: ei tasu neid punaseid numbreid nii palju vaatamas käia, siis hakataksegi endas kahtlema 

AGA MILLAL SIIS? „Väga paljud investorid küsivad minult, et millal siis see krahh tuleb. Vastus on, et krahh tuleb, aga me ei tea täpselt millal,“ ütleb investor Kristi Saare ja soovitab pikaaegsete eesmärkidega portfelli puhul mitte liiga palju stressata.