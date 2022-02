„BÖRSISUPP“ | Investor Kristi Saare ärgitab varasuhtes selgeks rääkima: "Väga palju on erinevaid mooduseid, kuidas pere varaline seis õhku lasta." 

„See ei ole iseenesest halb, kui investeeringu väärtus ajutiselt kukub. Turud ei lähe kogu aeg üles, vahepeal on numbrid ka punased. Kui kogu turg on siiski roheline ja mingid positsioonid sinu portfellis on punased, siis tuleb üle vaadata milles on põhjus – kas see on mingi anomaalia või on midagi päriselt juhtunud. Mina olen näiteks paika pannud, et kui mõni positsioon on miinus kakskümmend, siis ma võtan ta ette. Tavaliselt on sellise miinuse taga mingi suurem uudis. Siis tasubki hinnata, kuidas see mõjutab sinu algset investeerimisideed,” räägib Kristi.