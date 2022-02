PARIM KOHT KODUOSTUKS TALLINNAS: millises linnaosas on kalleimad pinnad ja kus tehakse enim tehinguid 

„Kui pakutava kinnisvara hind on õige või veidi kõrgem, siis lähevad praegusel ajal umbes kuuga müügiks kõik korterid, sõltumata linnajaost. Kuna paneelmajades on pakkumisi rohkem, on seal liikumine pisut aeglasem. Korterite kiire hinnakasv on pannud paljusid ostuhuvilisi alternatiivina kaaluma maja või paarismaja soetamist, kuna hinnavahe korteriga ei pruugi olla suur või puudub üldse,” rääkis Mirell Soasepp, RE Kinnisvara elamispindade maakler pöördumises pressile.