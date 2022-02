RAHAGA SÕBRAKS | ÄRA LÖÖ PÕNNAMA! Finantsekspert Kadri Mäsak: selle asemel, et järjekordne tark raamat osta, parem investeeri see summa 

Saan sellest väga hästi aru, et raha päriselt mängu panna on riskantne. Kuna maailm muutub kiiresti ja raamatuid on metsikult palju, siis tuleb leppida sellega, et kõike ei saagi teada. Investeerimise juures on alati riskid, kuid neid saab maandada läbi kestva eneseharimise ja varade hajutamise. Seega, kui oled lugenud 3-4 investeerimise üldtõdedega seonduvat raamatut ja olemas on säästupuhver, siis võib ülejäänud vaba rahaga hakata tegema esimesi samme. Toonitan, et investeerida tohib vaid raha, millest ollakse valmis ilma jääma.