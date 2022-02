Positiivse krediidiregistriga laenamine mõistlikumaks 

FinanceEstonia juhatuse liikme Andrus Alberi sõnul on positiivne krediidiregister Euroopas väga levinud. „Positiivne krediidiregister piirab ülelaenamist, vähendab pettuseid, muudab laenud soodsamaks, lihtsustab võrreldavate laenupakkumiste võtmist, vähendab eraelu puutumatuse riivet ning võimaldab kergemini kutsuda korrale vastutustundetuid laenuandjaid,“ loetles Alber. „Registri loomiseks vajalikud kulud on erasektor valmis ise kandma. Vajalik järelevalve ja turvalise teenuse osutamine oleks aga mõistlik tagada registripidajalt nõutava tegevusloaga,“ lisas ta.

„Inimesed võtavad vanade võlgade katteks uue laenu peale, teinekord laenatakse ka igapäevaste kulude katmiseks. See võib ajutiselt olla lahendus, kuid pikemas plaanis on oht sattuda võlakeerisesse ja muutuda püsivalt maksejõuetuks. Positiivne krediidiregister aitab kaasa sellele, et laenu saavad vaid isikud, kes on suutelised laenu tagasi maksma,“ märkis võlanõustaja Heete Simm. Ta lisas, et register võiks vähendada ka netikelmide võimalusi inimestelt välja petetud isikuandmetega nende nimel kiirlaene võtta.