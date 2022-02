NOORELT MAKSERASKUSTES: elu pole veel alanudki, kuid juba on kaelas hiigelvõlad 

Esmase probleemina näeb Heete Simm tema juurde jõudnud võlgnike puhul laenukoormuse kasvu. Noored vanuses 22-23 aastat on sattunud võlgadesse, mis küündivad 30-90 000 euroni. Võlanõustaja teeb sellest järelduse, et laenamine on praegu kergemaks muutunud, sest vaid paar aastat tagasi nii suuri võlanõudeid ei olnud.