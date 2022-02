EEMAL LÄRMAKATEST MASSIDEST: need on spaad, kus saab nautida rahu ja vaikust  

Sellegipoolest ühtki uut 18+ spaad kahel viimasel aastal juurde tulnud pole, fookus on nihkunud hoopis lossi- ja mõisaspaadele. „Tuntuim neist on ehk Taagepera lossis 2018. aastal uksed avanud Wagenkülli lossispaa, Viljandis on oma spaaosa välja arendanud butiikhotell Schloss Fellin. Mitu projekti on alles ehitusjärgus,“ räägib spaaliidu tegevjuht. Palju saunu on juurde teinud ka spaahotell Laine, millest nüüd on saanud Hestia Hotel Haapsalu spaa.