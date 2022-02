PUHKUSEREISID ON UTOOPILISELT KALLID! Reisikorraldaja: Horvaatias maksab öömaja sama palju kui Prantsuse Rivieras 

„Kui varem meeldis eestlastel puhata ka Horvaatias, siis suvel on öömajade hinnad nüüd nii kõrged, et paar aastat tagasi sai sama raha eest Prantsuse Riviera kolmetärnihotelli rannapromenaadil puhata. No miks ma peaks Horvaatias sellist utoopilist hinda maksma?“ ütleb Tensi Reiside juhataja Sirje Kurrikoff. Ja kahtlustab, et eestimaalaste huvi Horvaatia vastu võib langeda. Ja lisab, et isegi Poola on tõstnud kõvasti öömajade hinda.