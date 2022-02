REISIKINDLUSTUS PANDEEMIA TINGIMUSTES: kas sellest on abi ja mida peaks tegema, et ootamatult hätta ei jääks? 

Kõik on uute reisimisreeglitega harjunud ning praegu on paslik vaadata lähemalt ka reiskindlustuse eripära uues normaalsuses. „Eestlased armastavad reisida ja õnneks saavad nüüd kõik aru, kui oluline roll puhkuse õnnestuks on reisikindlustusel. Muidugi on avaldanud hoiakute muutmisele oma tugevat mõju pandeemiline olukord, kuid ka muud kindlustuskaitsed on saanud eestlaste jaoks reisimise lahutamatuks osaks,“ kinnitab pressiteates Salva reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsak.



Korralik tervisekindlustus on muretu reisi alustala