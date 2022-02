KUIDAS ON LOOD SINU KODUPOEGA? Enamus Eesti toidupoed ei arvesta piisavalt inimõiguste ja keskkonnaga 

Uuringust selgub, et seitsmest suuremast poeketist, kes moodustavad ligi 90% Eesti turust, on tarneahelate vastutustundlikkust puudutavad põhimõtted vaid Rimil, Selveril ja Prismal, edastatakse pressiteates. Vähesel määral on ostuprotsessides arvestanud vastutustundlikkusega ka Coop ja Maxima. Kahel uuringusse hõlmatud väiksema turuosaga toidupoeketil - Grossi Toidukaubad ja Meie Toidukaubad - puuduvad tarneahelate vastutustundlikkusega seotud avalikud materjalid täielikult.