SÄÄSTA POLEGI PRAEGU MÕTET? Majandusprofessor Raul Eamets: nüüd tuleks pigem targalt osta.  

Praegune kõrge inflatsioon Tartu Ülikooli ökonoomika professorit Raul Eametsa ei üllata. Seda on majandusteadlased juba oodata osanud, kuna pikalt on toimunud raha juurdetrükk. „Tegelikult oleks see hinnatõusus pidanud juba varem kajastuma,” ütles ta Vikerraadio saates Uudis+.