20 aastat Egiptuses elanud eestlane Olav õpetab turiste: "Turul ja restoranis maksa kohalikus rahas, õpi kauplemiskunsti ja “ei“ ütlemist."  

Olav (55) ütleb, et Sharm el Sheikhi elama asudes polnud tal kindlat teadmist, mis edaspidi täpselt juhtuma hakkab. Ta ei mõelnud tookord liiga palju ette. Ehk oligi see parim otsus, sest naervate silmade ning elujaatava hoiakuga mees on end päikesemaal nüüdseks leidnud: „Ma ei kujutaks ettegi, et teeksin midagi muud. See sai mul juba ammu selgeks“.