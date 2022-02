VALUS! Välisturiste jõuab Eestisse nagu 20 aastat tagasi, tulud kahanesid miljardi euro võrra. Kas siseturismi kõigi aegade rekord päästaks? 

Turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik leiab, et kriisieelse olukorra taastamiseks läheb sektoril kindlasti mitu aastat, sest langus on olnud ränk. „Kui veel 2019. aastal ületas turismieksport 2 miljardit eurot, siis läinud aastal langes see 1,3 miljardit eurot, ulatudes vaid 763 miljoni euroni. Samuti langes Eestit külastanud välisturistide arv tagasi 20 aasta tagusesse aega. Ootame eelmise aasta tulemuste põhjal siseturismi kõigi aegade rekordit, kuid välisturismi kosumiseni on veel pikk maa minna,” tõdeb Lepik. Siseturismi osas loodab ta ka sel aastal tubli tulemust. Loomulikult juhul, kui ei teki mõne uue viiruse tüve näol halbu üllatusi, mis taastumist aeglustaksid.