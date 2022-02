UUS AMET RAHAMUUL: üha rohkem noori on hakanud „musta raha“ vahendajateks 

„Skeemidesse on meelitatud peamiselt 20ndates noored ja tihti on nad ka teadlikud, millega tegelevad. Samas ei teadvustata, kui karmid karistused neid oodata võivad,“ selgitas pressiteates Citadele panga rahapesu osakonna juht Viktor Tkatšenko. „Noori meelitab lootus kiiresti „lihtsasti“ raha teenida. Paraku ei päästa teadmatus juba tehtu tagajärgede ja vastutuse eest. Kriminaalide poolt värvatud „rahamuulad“ peavad lihtsalt raha läbi enda pangakonto järgmisele kontole liigutama või võtma ja andma sularahas selle edasi. Seaduse silmis on see aga kuriteole kaasaaitamine.“