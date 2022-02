Eelista korduskasutamist! Taaskasutatava karbisüsteemi asutaja: „Ühekorrapakend ei ole hea ei keskkonnale ega tervisele.“ 

Foto: Aldo Luud

RingKarbi asutaja Kadrin Pintson selgitab, et tegu on korduskasutatava pakendiga, millega saab endale toidu koju tellida. Selleks tuleb helistada või minna kohale RingKarbiga liitunud toidukohta, esitada oma tellimus ja paluda toit pakendada ringkarpi. Ta lisab, et RingKarp on liitunud ka Woldi kullerteenusega.