Raha pööningul | 1990ndate Eesti popmuusika CD võib maksta mitusada eurot 

Foto: Erakogu

Eesti muusikamaastikul viljakad 1990ndad, kui populaarsed olid Tiiu, Estin, Code One, Caater, 2 Quick Start, Smilers, Jam ja paljud teised, on jätnud paljudele kustumatu jälje. Veel kümmekond aastat tagasi oli suur osa selle aja hitte justkui unustatud, aga nüüd on paljud neist saanud taas tuule tiibadesse. Heas korras CDde eest võib saada järelturul müües kopsaka summa.