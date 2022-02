MAKSUAMET ANNAB NÕU: kuidas tasuda krüptorahalt maksud? 

Oluline on seejuures silmas pidada, et krüptoraha puhul tuleb igat tehingut hinnata eraldiseisvalt, kuna maksustatakse ainult neid tehinguid, millelt on teenitud tulu ehk on saadud kasu. Põhjus seisneb selles, et tulumaksuseadus käsitleb krüptoraha kui vara, mistõttu ei saa arvesse võtta kahjumlikke tehinguid, nagu seda tehakse väärtpaberite maksustamisel.