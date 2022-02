TRIIKRAUD VS AURUKESKUS – kumb on parem?  

Riideauruti ja aurukeskus

See töötab nii. Riideauruti on vertikaalselt käes hoitav masin, millega saab kiirelt kangastest kortsud välja ja rõivaesemele parema välimuse. Masinast tulev tugev aur pehmendab kortsud, ilma et peaks kangale vastugi minema. Auruti suur pluss on kasutusmugavus, sest triikimislauda pole vaja. Tekib ka ajasääst, sest riideid ei pea ümber pöörama ega muudmoodi triikimislaua peal nendega mässama – piisab, et ese ripub riidepuul. Auruti üles seadmine on samuti kiirem kui triikraua ja -laua välja võtmine.

On suuri ja väikeseid. Auruteid on nii väikeseid, mida on hea kasutada reisil olles või väheste asjade aurutamisel, kui ka suuri, mis tuleb panna tuppa seisma ja millel on suurem veepaak, mida ei pea tihti täitma. Viimane on hea valik, kui sul on peale pesu palju riideid, mida töödelda.

Tulemus. Auruti töö tulemused ei pruugi alati olla täiuslikud. Madalam kuumus ei pruugi kõiki kangaid muuta nii siledaks, nagu seda teeks triikraud.

Perfektselt konkreetseid kangavolte või viike on aurutiga keeruline saada, isegi kui aurutiga on sel eesmärgil kaasas eriline lisaotsik – viigid ei jää väga hästi sisse, sest puudub raskus ja surve, mis on korralike viikide puhul oluline.

Raske või lihtne? Vertikaalselt töötades väsib käsi lõpuks ära, kui võtad korraga aurutamiseks ette palju riideesemeid.

Üllatav boonus. Auruti kasuks räägib fakt, et seda saab kasutada ka pehme mööbli, näiteks madratsite, kattemadratsite, diivanite ja tugitoolide värskendamiseks. Lisaks kortsude silumisele mööbliriidel puhastab kuum aur mööbli ka bakteritest ja tolmulestadest. See töö on aurutiga väga mugav.