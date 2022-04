TRIIKRAUD VÕI AURUKESKUS: kumb on parem?

Triikraud või auruti, selles on küsimus! Foto: Karolina Grabowska, Pexels

Triikraud on pikalt olnud korraliku perenaise kodumasinate arsenalis, ent üha enam kasutatakse kodudes riiete sirgeks saamiseks ka aurukeskuseid. Mis vanal ja uuel vahet on? Kas on mõtet oma töökindel triikraud selle vastu välja vahetada?