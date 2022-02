PLEKKIDEST LAHTI! Millal eelistada keemilist puhastust? Millal nühkida plekki kodus ise? 

„Kõige paremad riideesemed on need, millel on lubatud nii keemiline kui ka märgpesu. Nii on suurem tõenäosus plekkidest lahti saada, sest saab kasutada keemilist üldpesuainet ja ka erinevate plekieemaldusvahendite hüvesid,“ tõdeb puhastusekspert.

Ära plekki hullemaks tee!

Hille on näinud mitmeid juhtumeid, kus vale võttega alguses kodus plekki eemaldades on see esialgsest palju hullemaks tehtud. Näiteks on punase veini plekist lahti saamiseks riidel kallatud sellele valget veini, mille järel on väikesest plekist saanud palju suurem.

Ka paljud vanad plekieemaldusnipid ei tööta enam. „Vanasti soovitati plekile panna peale soola, mis sel ajal ehk töötaski, sest enamikku kangaid võis veega pesta. Praegu on mõnel riideesemel lubatud vaid keemiline pesu ja siis on juba sellist plekki väga keeruline eemaldada,“ teab klienditeenindaja. Samuti hoiatab spetsialist alkoholiga plekkide eemaldamise eest, sest ka 40protsendilises viinas on ju vett, mida mõnel kangal kasutada ei tohi. Seega riideesemed, mis ei kannata märgpesu, võiks ise katsetamise asemel ikka spetsialisti kätte viia, et pärast ei peaks kahetsema.

Kodus eemalda rasked plekid sapiseebiga