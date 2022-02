Tallinna korteritehingute kogumaht jaanuaris langes. Kas oodata on kinnisvaraturu rahunemist?  

Aasta esimesel kuul tehti Tallinnas 691 korteritehingut, mis tähendab 35-protsendilist kukkumist võrreldes detsembriga ja 8-protsendilist langust võrreldes eelmise aasta jaanuariga. „Pärast paari viimase kuu hinna- ja osturallit oli see igati ootuspärane. Tehingute arv küll langes, aga hinnad on eelmise aasta jaanuariga võrreldes ikkagi 13 protsenti kõrgemad,“ analüüsis 1Partner Kinnisvara tegevdirektor Martin Vahter pressiteate vahendusel. Ta tõi võrdluseks ka 2020. aasta jaanuari, kus tehti 736 korteritehingut, mis on võrreldav käesoleva aastaga.