Jüri Press | Ole reisikindlustuse ostmisel tähelepanelik ja põhjalik  

Nutiajastul on kindlustuslepingu sõlmimine muutunud väga lihtsaks. Piisab mõnest näpuliigutusest telefonis ja leping ongi sõlmitud. Tihti unustatakse telefoniekraanil lugeda lepingueelse teabe ja kindlustustingimuste kohta. Kindlustusleping koos oma lisadega potsatab e-posti ja sinna ta ka jääb. Teadmisega, et küll ma siis vaatan, kui vaja on.