RAHAGA SÕBRAKS | Finantsekspert Kadri Mäsak: elad üle võimete ega suuda kokku hoida? Olukorrast pääsemiseks on olemas geniaalne lahendus! 

Rahatarkust ei õpetata koolis eraldi ainetunnina ja alles hiljaaegu ei räägitud rahaga majandamisest koolis üldse. Seega enamik eestlasi on astunud ellu minimaalsete oskustega, kuidas rahaasjadega toimetada. Isegi kui nad ühel hetkel leiavad, et teema on nende jaoks tähtis, siis puudub neil oskus ja sõpruskonnast turvavõrk, kellega rahaga seonduvaid muresid ja rõõme jagada. Lisaks on meisse kõvasti sisse juurdunud tobe arusaam, et rahaasjadest on tabu rääkida. Ei ole! Lihtsalt selle juures peab säilitama elementaarse viisakuse. Kellegagi rahaasjadest rääkides ei ronita oma küsimustega teise rahakotti või ei kergitata end teistest kõrgemale. Rahaasjadest saab rääkida emotsioone sisse toomata ja vajadusel kasvõi üldistes proportsioonides, kui me ei soovi seda teha täpsetes numbrites.