Milline elektripakett on sinu rahakotile kõige mõistlikum? 

VALI ENDALE SOBIV: Kui viimase aja elektrihinna rekordid on sinu rahakotile finantsiliselt talutavad, võiks eelistada börsipaketti – pikemas perspektiivis on see olnud soodsam ning eeldatavasti on seda ka tulevikus. Foto: Pexels