NUTITURVALISUS: 5 olulist nõuannet, kuidas oma andmeid pahalaste eest kaitsta 

Foto: Pexels

Enda andmete kaitsmiseks lisaliigutuste tegemine võib tunduda ebamugav, kuid me ei jäta ju ka koduust lukust lahti, sest võtmega toimetamine on tüütu. Kuna läbi digilahenduste võib ligi pääseda väga olulisele isiklikule ja tööalasele infole, siis on see vaeva väärt.