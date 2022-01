„BÖRSISUPP“ | Kohtutäitur Risto Sepp: väljatõstmisel avanes vaade, nagu oleks majja tuumapomm visatud 

Risto Sepp on kohtutäituri tööd teinud juba 22 aastat. Oma töös paelub teda see, kuidas konfliktseid ja varasemalt lahenduseta jäänud situatsioone rahumeelse lõpptulemuseni viia.

Statistikat vaadates ei suudeta tema sõnul umbes 20-30 protsenti täitemenetlustest sisse nõuda. Umbes pooltel juhtudel hoitakse nõudest teadlikult kõrvale, kuid teine pool on inimesed, kes on kõigele käega löönud. Ristot väga huvitab, miks see on nii läinud ja kuidas neid inimesi tagasi ühiskonda tuua.