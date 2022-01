KINNISVARAMULL KESTAB: pangad on väljastanud detsembris rekordmahus eluasemelaene 

Detsembris väljastati eluasemelaene veidi üle 218 miljoni euro ja pankade eluasemelaenuportfell suurenes detsembris aastaga 9,3%. See on viimase kümne aasta kiireim kasv, kirjutab Eesti Panga ökonomist Gaili Grüning pressiteates. Sarnaselt sügisega oli väljastatud laenude arv suur ka detsembris. Keskmine väljastatud laenusumma oli detsembris eelnevate kuudega võrreldes taas suurem, peegeldades hindade kasvu kinnisvaraturul. Samas tuleb arvestada, et majapidamiste võlakoormuse suurenemisega kasvab nende haavatavus laenuteenindamisel.