EDUKALT UUDE AMETISSE: 5 küsimust, mida kindlasti pead tööintervjuul küsima 

Tööle kandideerides jätad endast palju parema esmamulje, kui uurid ka ise uue ameti ja organisatsiooni kohta. See näitab potentsiaalsele tööandajale, et oled töökohast päriselt huvitatud ja kandideerimise läbi mõelnud. Nii tekib ka kahepoolne vestlus, mis aitab sul rohkem aimu saada, kuhu tööle lähed ja millised on sinu tulevikuvõimalused.