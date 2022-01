PUNASTES TOONIDES TALLINNA BÖRS | Investor Kristjan Liivamägi: soovitan rahulikult aja maha võtta ja oma investeerimisotsused üle vaadata 

Aasta investori tiitliga pärjatud Kristjan Liivamägi näeb Tallinna börsi esmaspäevase languse taga eelkõige globaalsete finantsturgude langust, mis viiteajaga siia jõudsid. „Eelmisel nädalal lõpetasid USA turud punases. Üldine hindade langus USA laiapõhjalistes indekstites on tingitud eelkõige sellest, et USA föderaalreserv on hakanud kiirest inflatsioonist tingituna rahapoliitikat kitsendama ja plaanib sellel aastal tõsta intressimäärasid. See mõjub negatiivselt aktsiahindadele,“ nimetab Liivamägi ühte põhjust. Samuti on üleval mitmed poliitilised pinged nagu Venemaa ja Ukraina sõda, mis tekitavad määramatust. „Üldjuhul toovad määramatus ja ebakindlus kaasa finantsturgudel suurema volatiilsuse ja aktsiate hindade languse,“ tõdeb ta.