INVESTORID ENNUSTAVAD: kas langevad turud mõjutavad ka uusi IPOsid? 

Jaeinvestor ja koolitaja Jekaterina Tint usub praeguse välisbörside üldise languse taustal, et järjest rohkem hakkab aktsiate edu sõltuma põhinäitajatest ehk müügitulust, kasumist, nende kasvust ja valuatsioonist (P/E suhtarvust). Seega, kui ettevõtte ärimudel ja juhtkond on ennast tõestanud ning numbrid on head, siis on loogiline, et ka märkijaid on rohkem. „Mina olen pikaajaline investor. Eelistan investeerida tugevatesse ja jätkusuutlikesse ettevõtetesse ning pigem väldin lühiajalisi spekulatiivseid tehinguid,” räägib ta oma strateegiast. Eelmise aasta IPO'dest lisandus Tindi portfelli Hepsor ja Enefit Green, mis said valitud kuna sobivad investori jätkusuutliku investeerimise põhimõttega. Samuti on portfellis väike arv Bercman aktsiaid.