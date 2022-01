RAHAGA SÕBRAKS | Finantsekspert Kadri Mäsak: „Iseseisva elu alustamiseks kingitud stardiraha võib väga kiirelt otsa saada.“ 

Osadel vanematel on neile noortele anda kaasa nn ellu astumise fond, teistel sellist võimalust ei ole. Asi mida me saame kõik oma lastele pakkuda on rahatarkus, mis on kindlasti hinnalisem kui see stardiraha. Ilma tarkuseta kulub see lihtsalt ära. Rahatargalt ei saa raha nii kiirelt otsa ja mine tea, äkki saab sellest ka esimene seeme tulevikuks majanduslikku kindlust pakkuvasse investeerimisportfelli.