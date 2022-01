KORTERIÜHISTUTE JUHT: energiatoetused pikaaegset probleemi ei lahenda, kortermajad vajavad nüüdisajastamist! 

„Sülitan kolm korda üle õla – muresid ja küsimusi on väga palju, aga mul ei ole hetkel küll mitte ühtegi sellist näidet, kus mõnes korteriühistus oleks katastroof, et inimesed ei jõua oma arveid maksta. Või veel hullem, et ühistud ei jõua oma arveid kolmandate isikutele tasuda. Mulle tundub, et hoolimata meeletult suurtest arvetest saadakse hakkama,” räägib Urmas Mardi, Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja. Isegi, kui täna keegi makseraskustes otseselt ei ole, siis pikas perspektiivis ta suuremate probleemide tekkimist ei välistaks.