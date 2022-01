EAKATE ELLUJÄÄMISNIPID | Uksekella asemel harjavars, külmalt tõmbunud tee ja pesuvesi vetsupotis  

Täismugavustega korter, kus piiramatult sooja ja elektrit, on normaalsuseks saanud alles üsna hiljuti. Seega pole imestada, et vanemal põlvkonnal on varnast võtta elukogemus, kus tuli kasinamalt läbi ajada. Praeguste energiahindadega ei jäägi muud üle, kui see tarkus taas kasutusele võtta.