Kõrge elektrihinna mõju: Tallinn võtab talvevalguse maha tavalisest varem 

„Linnaruumi on üles seatud üle 300 talvise valguslahenduse ning kui tavapäraselt on need kaunistanud meie linnapilti vähemalt Eesti iseseisvuspäevani ja osaliselt ka kevade alguseni, siis sellel aastal otsustasime need elektrikulude kokkuhoiuks eemaldada juba jaanuaris. Jõuluvalgustust kuu aega varem maha võttes hoiab linn kokku kuni 55 000 eurot,“ selgitas abilinnapea Vladimir Svet. „Esmalt eemaldatakse temaatilised valguslahendused ja valguspostide kaunistused ning viimasena pargiteid ja haljasalasid valgustavad ketid. Vabaduse väljaku suur installatsioon on praegu eemaldamisel.“